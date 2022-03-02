Переговори. Кремль сьогодні чекає на «продовження розмови»

28 лютого пройшли перші переговори між Україною і Росією

Кремль заявив, що російська делегація сьогодні ввечері чекатиме на українських переговорників. Також в офіційному повідомленні йдеться про те, що представники країни-агресорки чекають на продовження розмови.

Нагадаємо, 28 лютого пройшли перші переговори між Україною і Росією. Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії. Потім делегації попрямували в столиці, щоб обговорити подальші кроки з керівництвом країн.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що перший раунд переговорів пройшов на тлі безперервних обстрілів. За його словами, таким чином Москва намагається тиснути. Після він заявив, що Україна згодна на подальші переговори з РФ за умови, що російські війська припинять бомбити українців.

Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Його хочуть призначити «президентом України». Наразі Янукович перебуває у Мінську. Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити «президентом України» там.

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