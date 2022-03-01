Офіс президента дав перелік телеграм-каналів, де слід шукати офіційну інформацію по областях

Не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел

Ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку – заступник керівника Офісу президента Тимошенко

Українці можуть користатися перевіреною інформацією щодо ситуації в кожній області напряму від обласних військових адміністрацій. Для цього ОВА відкрили телеграм-канали, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу», – пише він.

За словами Тимошенка, ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку. Тому не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел.

«Для того, щоб ви могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації», – повідомив він, закликав підписуватися на них.