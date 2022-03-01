Офіс президента дав перелік телеграм-каналів, де слід шукати офіційну інформацію по областях
Ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку – заступник керівника Офісу президента Тимошенко
Українці можуть користатися перевіреною інформацією щодо ситуації в кожній області напряму від обласних військових адміністрацій. Для цього ОВА відкрили телеграм-канали, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу», – пише він.
За словами Тимошенка, ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку. Тому не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел.
«Для того, щоб ви могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації», – повідомив він, закликав підписуватися на них.
- Вінницька https://t.me/vinnytskaODA
- Волинська https://t.me/volynskaODA
- Дніпропетровська https://t.me/dnipropetrovskaODA
- Донецька https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
- Житомирська https://t.me/zhytomyrskaODA
- Закарпатська https://t.me/zakarpatskaODA
- Запорізька https://t.me/starukhofficial
- Івано-Франківська https://t.me/onyshchuksvitlana
- Київська https://t.me/kyivoda
- Кіровоградська https://t.me/chornamary
- Луганська https://t.me/luhanskaVTSA
- Львівська https://t.me/kozytskyy_maksym_official
- Миколаївська https://t.me/mykolaivskaODA
- Одеська https://t.me/odeskaODA
- Полтавська https://t.me/DMYTROLUNIN
- Ровенська https://t.me/s/vitalykoval8
- Сумська https://t.me/Zhyvytskyy
- Тернопільська https://t.me/ternopilskaODA
- Харківська https://t.me/synegubov
- Херсонська https://t.me/khersonskaODA
- Хмельницька https://t.me/khmelnytskaODA
- Черкаська https://t.me/AleksandrSkichko
- Чернівецька https://t.me/chernivetskaODA
- Чернігівська https://t.me/chernigivskaODA