  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Офіс президента дав перелік телеграм-каналів, де слід шукати офіційну інформацію по областях

    Не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел - Офіс президента дав перелік телеграм-каналів, де слід шукати офіційну інформацію по областях
    Не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел

    Ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку – заступник керівника Офісу президента Тимошенко

    Українці можуть користатися перевіреною інформацією щодо ситуації в кожній області напряму від обласних військових адміністрацій. Для цього ОВА відкрили телеграм-канали, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу», – пише він.

    За словами Тимошенка, ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку. Тому не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел.

    «Для того, щоб ви могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації», – повідомив він, закликав підписуватися на них.

    Теги: ЗСУ Кирило Тимошенко Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Офіс президента дав перелік телеграм-каналів, де слід шукати офіційну інформацію по областях