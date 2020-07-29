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    Думки вголос

    Страшно таке слухати. Промова батька загиблого під Зайцевим сержанта Журавля

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Страшно таке слухати. Промова батька загиблого під Зайцевим сержанта Журавля

    Зневажливе ставлення до власної армії може дорого коштувати президенту Зеленському

    Мовою оригіналу

    13 июля группа украинских военных отправилась забирать тело погибшего товарища из серой зоны.

    Прекращение огня для эвакуации было согласовано и подтверждено ОБСЕ. Но группа была обстреляна. Сержант Ярослав Журавель получил ранения, но смог прожить еще 4 дня, ожидая помощи. Помощь не пришла.

    На видео - речь отца Ярослава под Офисом президента. Страшно такое слушать.

    Боязливо-пренебрежительное отношение к собственной армии могут дорого стоить главнокомандующему.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас війна Володимир Зеленський
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