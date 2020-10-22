МВС очікує нападів на людей, які будуть проводити опитування Зеленського



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МВС погрожує застосовувати статтю про хуліганство за псування бюлетенів опитування Зеленського

Радник міністра МВС порадив висловлювати свою позицію у ЗМІ і звертатися до суду

Міністерство внутрішніх справ закликає українців не нападати на громадян, які проводитимуть всенародне опитування, ініційоване президентом. Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Паралельно з виборами буде проходити опитування від президента України. Ми закликаємо і застерігаємо від будь-яких насильницьких дій щодо цих людей, які проводитимуть опитування. Є правові механізми у державі. Комусь це опитування подобається, комусь – ні, але висловлюйте свою позицію у ЗМІ, звертайтесь до суду. Це не питання правоохоронних органів. Наше завдання - забезпечити правопорядок для всіх громадян», – наголосив радник міністра.

Як повідомлялося, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.