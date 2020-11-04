У Портленді заборонили використання системи розпізнавання обличчя

Заборона на використання системи розпізнавання обличчя діятиме 5 років

Система може порушувати конституційні права громадян

Портленд став першим містом в США, в якому заборонили використання систем розпізнавання обличчя, оскільки вона може порушувати конституційні права громадян.

Цю заборону одноголосно підтримали члени міської ради.

Заборона негайно поширилася на всі міські департаменти, в тому числі на управління поліції.

Крім того, банки, цілодобові магазини, лікарські кабінети, розважальні заклади, ресторани, готелі та пункти оренди, станції громадського транспорту, сервіси таксі Uber і Lyft також стали місцями, де використання технології тепер заборонено законом.

Ініціатива заборонити технологію розпізнавання обличчя з’явилася ще у серпні, а теперішнє голосування замінює її на постанову, що діятиме протягом п’яти років.

За порушення нової постанови передбачається штраф щонайменше $1000. Також державних службовців можуть звільнити з роботи. Використання цієї технології в приватному секторі не впливає на звільнення.

Приклад Портленда можуть наслідувати Бостон, Окленд, Сан-Франциско та інші міста.

Варто зазначити, що в Сан-Франциско, Окленді та Сомервіллі вже заборонили використання цієї технології в держустановах.