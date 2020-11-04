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    Технології

    У Портленді заборонили використання системи розпізнавання обличчя

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    Заборона на використання системи розпізнавання обличчя діятиме 5 років - У Портленді заборонили використання системи розпізнавання обличчя
    Заборона на використання системи розпізнавання обличчя діятиме 5 років

    Система може порушувати конституційні права громадян

    Портленд став першим містом в США, в якому заборонили використання систем розпізнавання обличчя, оскільки вона може порушувати конституційні права громадян.

    Цю заборону одноголосно підтримали члени міської ради.

    Заборона негайно поширилася на всі міські департаменти, в тому числі на управління поліції.

    Крім того, банки, цілодобові магазини, лікарські кабінети, розважальні заклади, ресторани, готелі та пункти оренди, станції громадського транспорту, сервіси таксі Uber і Lyft також стали місцями, де використання технології тепер заборонено законом.

    Ініціатива заборонити технологію розпізнавання обличчя з’явилася ще у серпні, а теперішнє голосування замінює її на постанову, що діятиме протягом п’яти років.

    За порушення нової постанови передбачається штраф щонайменше $1000. Також державних службовців можуть звільнити з роботи. Використання цієї технології в приватному секторі не впливає на звільнення.

    Приклад Портленда можуть наслідувати Бостон, Окленд, Сан-Франциско та інші міста.

    Варто зазначити, що в Сан-Франциско, Окленді та Сомервіллі вже заборонили використання цієї технології в держустановах.

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