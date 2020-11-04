Штаб Трампа вимагатиме перерахунку голосів у Вісконсині

У штабі Трампа вважають, що попередні результати не відповідають дійсності,

За даними телеканалу CNN, у штаті Вісконсин пораховано 99% голосів і лідирує Джо Байден

Керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Біл Степієн заявив, що вони вимагатимуть перерахунку голосів у штаті Вісконсин, де за попередніми результатами лідирує демократ Джо Байден. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У штабі Трампа вважають, що попередні результати не відповідають дійсності, а також говорять про порушення в кількох округах штату Вісконсин.

«Повідомлялося про порушення в кількох округах Вісконсину, які викликають серйозні сумніви щодо достовірності результатів. Президент наближається до межі, щоб вимагати повторного підрахунку голосів, і ми негайно зробимо це», – заявив Степієн.

Зазначимо, за даними телеканалу CNN, у штаті Вісконсин пораховано 99% голосів. Лідирує Джо Байден з 49,4% підтримки, у чинного президента США – 48,8% голосів.

Також повідомлялося, що Трамп звинувачує демократів у маніпуляціях голосами у Пенсильванії та Мічигані.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Президент Дональд Трамп назвав дивним відрив Байдена в ключових шатах і натякає на фальсифікації.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.