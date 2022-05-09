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    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі цієї доби знищили майже пів сотні одиниць техніки ворога

    Збито безпілотник рашистів - ЗСУ на Донбасі цієї доби знищили майже пів сотні одиниць техніки ворога
    Збито безпілотник рашистів
    фото: Генштаб ЗСУ

    На Донеччині та Луганщині наші захисники завдали втрат окупантам

    Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба ООС.

    Зокрема, українські захисники знищили:

    • один зенітний ракетний комплекс,
    • дев’ять танків,
    • три артилерійські системи,
    • 25 одиниць бойової броньованої техніки,
    • три одиниці спеціальної інженерної техніки,
    • три автомобілі ворога.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу.

    Також стало відомо, що окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ на Донбасі цієї доби знищили майже пів сотні одиниць техніки ворога