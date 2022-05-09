ЗСУ на Донбасі цієї доби знищили майже пів сотні одиниць техніки ворога

На Донеччині та Луганщині наші захисники завдали втрат окупантам

Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, українські захисники знищили:

один зенітний ракетний комплекс,

дев’ять танків,

три артилерійські системи,

25 одиниць бойової броньованої техніки,

три одиниці спеціальної інженерної техніки,

три автомобілі ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Нагадаємо, бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу.

Також стало відомо, що окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині.

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