ЗСУ на Донбасі цієї доби знищили майже пів сотні одиниць техніки ворога
На Донеччині та Луганщині наші захисники завдали втрат окупантам
Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба ООС.
Зокрема, українські захисники знищили:
- один зенітний ракетний комплекс,
- дев’ять танків,
- три артилерійські системи,
- 25 одиниць бойової броньованої техніки,
- три одиниці спеціальної інженерної техніки,
- три автомобілі ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».
Нагадаємо, бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу.
Також стало відомо, що окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині.