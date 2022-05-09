Помер український чемпіон-паралімпієць

Причина смерті 33-річного спортсмена не повідомляється

У віці 33 років зупинилось серце титулованого паралімпійця з плавання Дениса Дуброва. Причину смерті не повідомляють. Про це написала Федерація плавання міста Дніпра і висловила співчуття родині спортсмена.

Денис Дубров у 2014 році завоював увесь комплект нагород на чемпіонаті Європи.

Чемпіон та призер чемпіонату світу у 2015-му.

Триразовий чемпіон (400 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним плаванням) та дворазовий срібний призер (100 метрів брасом, естафета 4х100 метрів комплексним плаванням) чемпіонату Європи-2016.

Дубров – чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

На Паралімпійських іграх у 2016 році видав неймовірний результат – вісім нагород.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня отримав після успішного виступу на Паралімпіаді-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Тренувався у Дніпровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Він виступав у класі S10, а тоді S8 (ураження опорно-рухового апарату). До неї належать спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, що мають церебральний параліч.

У Токіо-2020 завоював три медалі. Він приніс Україні «золото» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. А також дві бронзові медалі на 100 метрів батерфляєм та у чоловічій естафеті на 4х100 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, у серпні 2021 року завдяки українським плавцям-паралімпійцям Україна увійшла до ТОП-5 збірних на Паралімпіаді (медальний залік).