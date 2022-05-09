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    Помер український чемпіон-паралімпієць

    Денис Дубров здобув 11 паралімпійських нагород із плавання - Помер український чемпіон-паралімпієць
    Денис Дубров здобув 11 паралімпійських нагород із плавання
    фото з відкритих джерел

    Причина смерті 33-річного спортсмена не повідомляється

    У віці 33 років зупинилось серце титулованого паралімпійця з плавання Дениса Дуброва. Причину смерті не повідомляють. Про це написала Федерація плавання міста Дніпра і висловила співчуття родині спортсмена.

    Денис Дубров у 2014 році завоював увесь комплект нагород на чемпіонаті Європи.

    Чемпіон та призер чемпіонату світу у 2015-му.

    Триразовий чемпіон (400 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним плаванням) та дворазовий срібний призер (100 метрів брасом, естафета 4х100 метрів комплексним плаванням) чемпіонату Європи-2016.

    Дубров – чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

    На Паралімпійських іграх у 2016 році видав неймовірний результат – вісім нагород.

    Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня отримав після успішного виступу на Паралімпіаді-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

    Тренувався у Дніпровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

    Він виступав у класі S10, а тоді S8 (ураження опорно-рухового апарату). До неї належать спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, що мають церебральний параліч.

    У Токіо-2020 завоював три медалі. Він приніс Україні «золото» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. А також дві бронзові медалі на 100 метрів батерфляєм та у чоловічій естафеті на 4х100 метрів вільним стилем.

    Нагадаємо, у серпні 2021 року завдяки українським плавцям-паралімпійцям Україна увійшла до ТОП-5 збірних на Паралімпіаді (медальний залік).

    Теги: росія окупанти війна плавання Україна естафета окупація золото #stoprussia
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    Помер український чемпіон-паралімпієць