Байден пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом

Байден назвав дії російських військ в Україні, бо з'явилися докази того, що Путін хоче знищити навіть саму ідею бути українцем

Кремль намагається знищити навіть ідею бути українцем

Президент США Джо Байден пояснив журналістам, чому він використав у своїй промові термін «геноцид» щодо звірств російських військових на території України. Про це пише видання CNN.

Виступабючи перед пресою під час свого візиту до Айови, Байден зазначив: «Стає зрозумілішим і зрозумілішим, що Путін намагається знищити саму ідею бути українцем».

Глава Білого дому пояснив, що, порівняно із минулим тижнем, ситуація серйозно змінилася. З’являються нові докази жахливих речей, які російські війська чинили в Україні: «Ми будемо дізнаватися ще більше й більше».

Разом з тим, Байден зазначив, що формальною стороною цього питання мають займатися відповідні структури. «Ми надамо можливість юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи відповідає це (звірства росіян в Україні – ред.) вимогам (визнання їхніх злочинів як геноциду українців – ред.)». Але, додав президент США, йому здається, що мова йде саме про геноцид.

Нагадаємо, раніше Джо Байден уникав терміну «геноцид», характеризуючи дії російських військ в Україні. Зокрема, він заявляв, що вважає це військовим злочином, а самого президента Росії Володимира Путіна назвав військовим злочинцем.

Але у вівторок, 12 квітня, у своїй промові Байден уперше заявив про геноцид, заявивши – бюджети американців не повинні залежати від того, чи «вчиняє диктатор геноцид» в іншій країні.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на це висловлювання байдена, назвавши його «справжніми словами справжнього лідера». Зеленський висловив упевненість, щло називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу.