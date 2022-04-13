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    Байден пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом

    Байден назвав дії російських військ в Україні, бо з'явилися докази того, що Путін хоче знищити навіть саму ідею бути українцем&nbsp; - Байден пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом
    Байден назвав дії російських військ в Україні, бо з'явилися докази того, що Путін хоче знищити навіть саму ідею бути українцем 
    фото: Instagram Байдена

    Кремль намагається знищити навіть ідею бути українцем

    Президент США Джо Байден пояснив журналістам, чому він використав у своїй промові термін «геноцид» щодо звірств російських військових на території України. Про це пише видання CNN.

    Виступабючи перед пресою під час свого візиту до Айови, Байден зазначив: «Стає зрозумілішим і зрозумілішим, що Путін намагається знищити саму ідею бути українцем».

    Глава Білого дому пояснив, що, порівняно із минулим тижнем, ситуація серйозно змінилася. З’являються нові докази жахливих речей, які російські війська чинили в Україні: «Ми будемо дізнаватися ще більше й більше».

    Разом з тим, Байден зазначив, що формальною стороною цього питання мають займатися відповідні структури. «Ми надамо можливість юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи відповідає це (звірства росіян в Україні – ред.) вимогам (визнання їхніх злочинів як геноциду українців – ред.)». Але, додав президент США, йому здається, що мова йде саме про геноцид.

    Нагадаємо, раніше Джо Байден уникав терміну «геноцид», характеризуючи дії російських військ в Україні. Зокрема, він заявляв, що вважає це військовим злочином, а самого президента Росії Володимира Путіна назвав військовим злочинцем.

    Але у вівторок, 12 квітня, у своїй промові Байден уперше заявив про геноцид, заявивши – бюджети американців не повинні залежати від того, чи «вчиняє диктатор геноцид» в іншій країні.

    Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на це висловлювання байдена, назвавши його «справжніми словами справжнього лідера». Зеленський висловив упевненість, щло називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден геноцид війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом