Байден може взяти більш активну участь у вирішенні ситуації навколо України – Білий дім

У Вашингтоні сказали, що справою врегулювання також займається державний секретар

Президент США Джо Байден готовий до більш активної участі у врегулюванні ситуації навколо України. Зокрема, якщо виникне така необхідність. Про це повідомила на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі.

Відзначимо, один із журналістів поставив питання про те, чому Байден не взяв більш активну участь у врегулюванні ситуації, як, наприклад, лідери Великобританії, Польщі та інших країн.

«Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це є найбільш конструктивним кроком вперед. У нас також є дуже активний і зацікавлений державний секретар, який провів ряд бесід зі своїм російським колегою, в тому числі сьогодні вранці», – зазначила Псакі.

Нагадаємо, нещодавно Байден провів розмову із Зеленським.

Раніше Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України.

Також США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

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