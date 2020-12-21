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    У світі

    Іспанія поставить на облік жителів, які відмовилися від вакцинації проти Covid-19

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    Вакцинація проти коронавірусу в Іспанії буде добровільною - Іспанія поставить на облік жителів, які відмовилися від вакцинації проти Covid-19
    Вакцинація проти коронавірусу в Іспанії буде добровільною

    Реєстр тих, хто відмовився від вакцинації, буде вести міністерство охорони здоров'я Іспанії

    В Іспанії всі громадяни, які відмовилися від вакцинації від коронавірусу, будуть поставлені на облік.

    Це випливає з оновленої стратегії вакцинації проти коронавірусу, повідомляє El Mundo.

    Реєстр тих, хто відмовився від вакцинації, буде вести міністерство охорони здоров'я Іспанії.

    Натомість сама вакцинація проти коронавірусу в країні буде добровільною. Що саме буде загрожувати людям, які відмовилися від вакцинації, наразі не уточнюється.

    До слова, сьогодні Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Теги: Іспанія епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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