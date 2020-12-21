Сербія на цьому тижні отримає перші дози Covid-вакцини

Агентство затвердило якість і безпеку вакцини виробленої компаніями Pfizer і BioNtech

Представник Сербського агентства з питань ліків Павел Зеліч заявив, що перші дози вакцини від коронавірусу з'являться у країні вже на цьому тижні. Про це повідомляє Balkan Insight.

«Ми можемо бути задоволені результатами нашої перевірки вакцини», – сказав Зеліч у понеділок.

Міністр охорони здоров'я Сербії Златібор Лончар заявив, що агентство схвалило 20 475 доз вакцини, але очікується, що на цьому тижні країна отримає перші 5 тисяч доз.

Нагадаємо, що Сербія обмежила в'їзд у країну на свята.

Зазначимо, що з листопада Сербія посилила карантин через Covid-19.