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    У світі

    Сербія на цьому тижні отримає перші дози Covid-вакцини

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    Сербія на цьому тижні отримає перші дози Covid-вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Агентство затвердило якість і безпеку вакцини виробленої компаніями Pfizer і BioNtech

    Представник Сербського агентства з питань ліків Павел Зеліч заявив, що перші дози вакцини від коронавірусу з'являться у країні вже на цьому тижні. Про це повідомляє Balkan Insight.

    «Ми можемо бути задоволені результатами нашої перевірки вакцини», – сказав Зеліч у понеділок.

    Міністр охорони здоров'я Сербії Златібор Лончар заявив, що агентство схвалило 20 475 доз вакцини, але очікується, що на цьому тижні країна отримає перші 5 тисяч доз.

    Нагадаємо, що Сербія обмежила в'їзд у країну на свята.

    Зазначимо, що з листопада Сербія посилила карантин через Covid-19.

    Теги: міністр свята Сербія карантин вакцинація коронавірус
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