Японія запровадила нові санкції проти Росії
В черговому пакеті обмежень замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборона на експорт певних товарів
З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції для Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Японії.
Зокрема, країна заморожує активи 22 фізичних осіб та 3 юридичних осіб. В санкційний перелік потрапили міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов, голова ЦВК Елла Памфілова, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.
Починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби:
- ядерні установки та пристрої;
- обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
- хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
- обладнання для виробництва композитних матеріалів;
- вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
- комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
- рентгенівське оглядове обладнання;
- підшипники;
- переносні генератори;
- роботи, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
- речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.
Нагадаємо, що 2 тижні тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна в Україні вплине на майбутнє Азії.
Як відомо, 2023 року Японія головує у G7.
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