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Японія запровадила нові санкції проти Росії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Японія запровадила нові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

В черговому пакеті обмежень замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборона на експорт певних товарів

З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції для Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Японії.

Зокрема, країна заморожує активи 22 фізичних осіб та 3 юридичних осіб. В санкційний перелік потрапили міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов, голова ЦВК Елла Памфілова, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби:

  • ядерні установки та пристрої;
  • обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
  • хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
  • обладнання для виробництва композитних матеріалів;
  • вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
  • комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
  • рентгенівське оглядове обладнання;
  • підшипники;
  • переносні генератори;
  • роботи, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
  • речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.

Нагадаємо, що 2 тижні тому  прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна в Україні вплине на майбутнє Азії

Як відомо, 2023 року Японія головує у G7.

Теги: Японія санкції росія

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