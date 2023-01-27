Японія запровадила нові санкції проти Росії

В черговому пакеті обмежень замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборона на експорт певних товарів

З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції для Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Японії.

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Зокрема, країна заморожує активи 22 фізичних осіб та 3 юридичних осіб. В санкційний перелік потрапили міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов, голова ЦВК Елла Памфілова, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби:

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ядерні установки та пристрої;

обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;

хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;

обладнання для виробництва композитних матеріалів;

вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;

комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;

рентгенівське оглядове обладнання;

підшипники;

переносні генератори;

роботи, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;

речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.

Нагадаємо, що 2 тижні тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна в Україні вплине на майбутнє Азії.

Як відомо, 2023 року Японія головує у G7.