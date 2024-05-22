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Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Завдяки безбар’єрності вчителі, які стали військовими та отримали поранення, матимуть можливість повернутися на роботу, а діти, що постраждали від російських ракет, отримають доступ до освіти
фото: ЗСУ

Міносвіти і Мінцифра показали, як виглядатимуть школи в Україні: у них можна буде подрімати та малювати на стінах

В Україні сотні шкіл потребують відновлення після війни. Але ці школи будуть створені за якісно новими концепціями, які показали Міністерство освіти та науки і Міністерство цифрової трансформації. В школи майбутнього будуть закладені безбар’єрність, безпечні укриття, створення просторів для спілкування дітей, сучасний дизайн та енергоефективність. Це допоможе створити школи, у яких діти навчаться довіряти собі та світу, із задоволенням будуть пізнавати різні дисципліни в комфортних лабораторіях і майстерях, створювати спільні проєкти у комфортних місцях для гри та відпочинку, яких зараз так не вистачає нашим школам. 

«Коли спільно з МОН ми почали працювати над стратегією трансформації освіти, то зрозуміли: потрібно змінювати не тільки зміст та сенси освіти, але і трансформувати шкільні простори. Школи мають бути схожими на маленький офіс гугл чи нетфлікс, де народжуються проривні ідеї та мрії. Цей проект – не тільки про позбавлення тоталітарного минулого. Це проект про майбутнє України, до якого ми активно готуємось», – каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробка нових проєктів реалізується Міністерством освіти і науки за підтримки компаній Метінвест та ДТЕК. Проєкти створені на базі концепцій, розроблених Маріуполь Реборн, у співпраці з виконавчим партнером Big City Lab та Литовською архітектурною ГО Rebuild the Wonderful, за ініціативи міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Суспільні простори, побудовані за тоталітарною логікою, мають її позбутися. І перш за все йдеться про типові радянські школи. Їх потрібно не відновлювати, а перетворювати на комфортне, сприятливе середовище для навчання та розвитку. Саме у цьому для нас, як українського бізнесу, – велика ідея підтримки проєкту з дерадянізації шкіл. Ми щиро сподіваємося, що перші трансформації шкіл відбудуться і надихатимуть на зміни інших», – каже директорка з комунікацій SCM Наталя Ємченко.

Завдяки безбар’єрності вчителі, які стали військовими та отримали поранення, матимуть можливість повернутися на роботу, а діти, що постраждали від російських ракет, отримають доступ до освіти. У класах, коридорах та майстернях школярі та вчителі зможуть самостійно впливати на простір: малювати на стінах, змінювати температурні режими, впливати на освітлення та переставляти меблі під різні форми навчання.

«Відбудова зруйнованих шкіл не може спиратися на розробки пів сторічної давнини. Це мають бути сучасні, зручні, екологічні, безпечні заклади, які стануть точкою тяжіння для кожного школяра. Сподіваюся, що розвиток міської шкільної інфраструктури стане нашим важливим внеском у покращення добробуту громадян», – повідомила Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест.

Нові школи будуть не лише про навчання: там діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях. Втім, найголовнішою лишається безпека: нові школи матимуть якісні укриття та кругове проєктування без темних закутків. Це створює сприятливий простір для здорової комунікації і усуває психологічні бар’єри у спілкуванні.

«Діти – це наше майбутнє. Саме від них залежить, як буде виглядати вільна та незалежна Україна. Тому важливо надати їм максимально сприятливі та безпечні умови для навчання. Маючи 14-річний досвід у впровадженні освітніх програм на платформі Академії ДТЕК, ми розуміємо, наскільки важлива сучасна та якісна освіта для розвитку нових поколінь професіоналів. Тому для нас проєкт трансформації шкіл – це відповідальна місія та важливий внесок у розбудову України», – заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Теги: міністр освіта укриття навчання Україна школярі

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