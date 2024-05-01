Астроном пояснив походження боліда, який спалахнув вночі у небі над Україною (відео)

Яскравий болід спалахнув у небі над Україною 1 травня 2024 року

За першими оцінками, розмір боліда може бути від 0,5 до кількох метрів

Уночі в кількох областях України в небі спостерігали яскравий спалах боліда. Про це розповів астроном Харківського планетарію Володимир Кажанов.

«Яскравий болід спалахнув у небі над Україною 1 травня 2024 року. Близько 01:15 (за київським часом) у небі над багатьма областями України було зафіксовано спалах під час падіння космічного тіла. Явище було помічено у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», – йдеться у дописі.

Політ супроводжувався спалахами, можна було помітити різницю кольору його сліду.

«Яскравість була така, що об'єкти на землі відкидали тіні», – зазначив астроном.

За першими оцінками, розмір боліда може бути від 0,5 до кількох метрів фото Володимир Кажанов, Facebook

Причиною цього явища є входження в атмосферу Землі великого метеорита (невеликого астероїда).

За першими оцінками, його розмір може бути від 0,5 до кількох метрів. Існує велика ймовірність випадіння метеоритів (рештків, уламків цього космічного тіла) на поверхню Землі.

Яскравість була така, що об'єкти на землі відкидали тіні фото Володимир Кажанов, Facebook

«Всім, хто став свідками цього явища і пам'ятає деталі, рекомендується залишити звіт на сайті Міжнародної метеорної організації. Це допоможе точно дізнатись траєкторію руху метеорного тіла», – додав Кажанов.

Спалах у небі над Харковом вдалося зафіксувати на відео:

Болід – це великий вогняно-яскравий метеор, досить рідкісне явище, що виглядає як вогняна куля, що рухається в небі. Явище спричиняється потраплянням у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами.

Входячи у атмосферу з надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється світна оболонка з розжарених газів.

Боліди часто мають помітний кутовий діаметр, і їх видно навіть удень. Політ боліда нерідко супроводжується звуками, що нагадують грім. Від сильного нагріву метеорне тіло нерідко розколюється і з гуркотом падає на Землю у вигляді уламків. Рештки метеорних тіл, що впали на Землю, називають метеоритами.

У боліді розрізняють ядро, голову, хвіст і слід (прямий або зігнутий), що залишається після його польоту.

Нагадаэмо, астрономи виявили чорну діру з масою приблизно в 33 рази більшу за масу нашого Сонця, найбільшу з відомих у Чумацькому Шляху, крім надмасивної чорної діри, що ховається в центрі нашої галактики, повідомляє Reuters.

Нещодавно ідентифікована чорна діра розташована приблизно за дві тисячі світлових років від Землі – відносно близько в космічних термінах – у сузір'ї Орла, і навколо неї обертається зірка-компаньйон, повідомили дослідники. Світловий рік – це відстань, яку проходить світло за рік, 9,5 трильйонів км.