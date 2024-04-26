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США тиснули на Україну щодо мобілізаційного закону – The New York Times

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США тиснули на Україну щодо мобілізаційного закону – The New York Times
США переконані, що мобілізація настільки ж критична для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія
фото з відкритих джерел

«Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби»

Сполучені Штати тиснули на Україну щодо ухвалення нового закону про мобілізацію. Про це пише The New York Times.

У той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони тиснули і на уряд Києва, аби той вирішив проблеми з мобілізацією. За словами помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

«Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби», – зазначив він.

Видання пише, що відсутність чіткості щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу.

«Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку більше двох років, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком», – йдеться у статті.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: Україна мобілізація США

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