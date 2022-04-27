Білецький пояснив, у чому була найбільша помилка влади Маріуполя

За словами Білецького, Маріуполь не готували як місто-фортецю, і там були надзвичайно низькі запаси боєкомплекту

Андрій Білецький вважає, що ситуація у Маріуполі має стати уроком для мерів та очільників ВЦА інших міст

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький пояснив, які висновки із ситуації з Маріуполем мають зробити мери та очільники ВЦА інших міст. У інтерв'ю виданню LB.ua він зазначив, що ситуація з Маріуполем частково унікальна, тому що місто справді моментально опинилося у блокаді.

«Це було дуже несподівано для всіх, як мінімум для захисників Маріуполя. Ніхто не очікував, що Херсон впаде за декілька діб, при тому що він був захищений річкою і там був лише один міст. Що росіяни взагалі майже без спротиву будуть рухатися півднем і підійдуть з тилу до Маріуполя», – сказав він.

Білецький наголосив, що очевидно, що місто готувалося до війни, були певні запаси провізії, медикаментів, але ніхто не очікував блокади з першого дня.

«Я не комунальний службовець, але якщо говорити з погляду простої логіки, мерам варто забезпечити вчасну евакуацію населення, продумати систему рятувальних і медичних служб, які готові залишитися в місті, бо завжди частина населення залишається в місті. Є люди, яким важко пересуватися, одинокі літні люди, як у Маріуполі, які не змогли виїхати. Вони в цьому пеклі вже два місяці», – сказав він.

Засновник «Азову» вважає, що головам міст і областей потрібно прорахувати можливість завезення великої кількості медикаментів, адже у Маріуполі з величезною кількістю поранених, з величезною кількістю травмованих людей дуже швидко закінчилися антибіотики й знеболювальні.

«І це стало справжнім жахіттям і для поранених, і для лікарів. Величезна кількість стала ампутантами не через те, що лікарі не змогли допомогти або поранення було важке, а тому, що почалася гангрена. Так, як вона починалася до часів винаходу пеніциліну. І це жахає. Це те, що треба мерам розуміти», – сказав Білецький.

Лідер «азовців» висловив жаль ще і тому, що Маріуполь не готували як місто-фортецю, і там були надзвичайно низькі запаси боєкомплекту.

«Поки було підвезення, все було нормально. Але тільки-но підвезення закінчилося, почався дефіцит боєприпасу. У першу чергу важких боєприпасів. І це в рази послабило оборонні спроможності захисників. Це речі, які треба розуміти. І наостанок усе, що стосується життєдіяльності: харчі, вода, паливо тощо. У Маріуполі цього не було», – резюмував він.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.

Також окупанти самі показують, як обстрілюють мирне населення Маріуполя.