Підсумки зустрічі Зеленського і Меркель: надія на Байдена

Є шанс, що президенту США вдасться донести до канцлерки весь масштаб небезпек від співпраці з Кремлем

Підсумки щодо наслідків зустрічі Меркель з Зеленським в 10-х словах: будемо сподіватись, що ніяких реальних наслідків ця зустріч не матиме.

Можливі домовленості про ще 10 років навантаження нашої ГТС на мінімальних потужностях - це ні про що.

В питанні «Північного потоку-2» нашу позицію і негативні наслідки для нас (і для цілої Європи) проігноровано.

В питанні війни на Донбасі заявлений варіант «Україна підтримала підготовлені Францією і Німеччиною кластери з врегулювання» - жорсткий удар по наших позиціях, бо за абстрактним «кластери» стоїть конкретна «формула Штайнмаєра». Тобто, амністія терористам, вибори (тих же терористів, але вже до ніби легітимної влади і до ВР) до відновлення контролю, передача кордонів аж після виборів.

Можемо розраховувати тільки на два моменти

1. До влади в Німеччині у вересні можуть прийти зелені. Вони проти «ПП-2» (але з власних причин, не тільки тому, що це становить стратегічну небезпеку для економіки, політики, соціальної сфери ЄС і конкретно ФРН через короткострокові економічні вигоди тепер). І є шанс, що позиція коаліції за їхньої участі в питаннях, важливих для України, буде більш адекватною.

2. 15 липня Меркель має зустрітись з Байденом. Є шанс, що президенту США все ж вдасться донести до канцлерки весь масштаб небезпек від співпраці з Кремлем. А також геополітичні наслідки погодження, навіть мовчазного, віддати Україну з нашими проблемами до сфери безпосереднього впливу Кремля.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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