Зеленський сьогодні отримає запрошення до США – Нуланд

Нуланд повідомила, що запрошення президенту Зеленському буде опубліковано сьогодні пізніше

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена сьогодні, 21 липня, офіційно направить запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Вашингтон. Раніше очікувалося, що український президент відвідає США в кінці липня.

Про це йдеться у заяві заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд у Комітеті у закордонних справах Сенату.

«Запрошення президенту Зеленському буде публічно опубліковано сьогодні пізніше», – заявила Нуланд.

Нагадаємо, в офісі президента заявляли, що дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження. У Білому домі також заявляли, що дати поки немає.

Напередодні стало відомо, що Байден зустрінеться із Зеленським у серпні.

Раніше стало відомо, що візит Зеленського до США у липні не відбудеться. Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони.

Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

Читайте також: