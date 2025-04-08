Мати віцепрезидента США відзначила 10 років тверезості у Білому домі

Венс: Я з гордістю можу сказати, що моя мама вже 10 років не вживає наркотики

На церемонії матері Джей Ді Венса вручили символічний медальйон, який символізує десятиліття її одужання

У п’ятницю, 4 квітня, у Білому домі відбулася церемонія на честь 10-річчя тверезого життя матері віцепрезидента США Джей Ді Венса – Беверлі Ейкінс. Про це повідомляє «Главком».

На заході, організованому за участі родини та друзів, Беверлі вручили символічний медальйон, який символізує десятиліття її одужання після тривалої боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю.

Історія Беверлі Ейкінс стала відомою завдяки мемуарам її сина «Сільська елегія», в яких Джей Ді Венс відверто розповів про непросте дитинство, зокрема про вплив материнської залежності на його життя. Також цю тему неодноразово порушували під час президентських дебатів.

Під час виступу на церемонії Джей Ді Венс висловив вдячність матері за її силу та відданість боротьбі із залежністю:

«Я з гордістю можу сказати, що сьогодні тут моя мама, яка вже 10 років не вживає наркотики. Я люблю тебе, мамо», – сказав він.

фото: Vice President JD Vance/Facebook

Зараз Беверлі Ейкінс працює медсестрою в реабілітаційному центрі у Цинциннаті, де допомагає іншим боротися із залежністю.

Про тверезість матері Венса стало відомо у неділю, 7 квітня, коли віцепрезидент поділився дописом на своїй сторінці в X:

«Цього року виповнюється 10 років тверезості моєї мами, і я вдячний, що ми змогли відсвяткувати це в Білому домі з нашою родиною. Мамо, я так тобою пишаюся».

До привітань приєднався і офіційний акаунт Білого дому, який написав:

«У п’ятницю в Білому домі Джей Ді Венс відзначив важливий момент – святкування 10-річчя тверезості своєї мами Бев з усією родиною. Вітаємо!»

фото: Vice President JD Vance/Facebook

Раніше ми писали, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Нейт Венс чотири роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року поїхав до Львова – хотів допомогти, бо «бачив, як пишеться історія», ідеться у публікації.

Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав ЗСУ. Нейт Венс погодився – у червні вирушив на Донбас.