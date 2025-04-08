Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота

Батько колишнього міністра енергетики України звернувся до суду з вимогою повернути золоті злитки

Батько колишнього міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Анатолій Ставицький, ініціював процес повернення золотих злитків вагою понад 48 кілограмів, які, за його словами, належать йому. Ця справа набула розголосу після закриття кримінального провадження щодо «Межигірʼя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

У червні 2024 року Вишгородський районний суд Київської області закрив справу проти Едуарда Ставицького через строки давності. Його звинувачували у заволодінні об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де раніше облаштував резиденцію експрезидент Віктор Янукович. Протягом останніх 10 років Ставицький перебував у розшуку, а судовий процес відбувався заочно. Однак, коли постало питання про звільнення від кримінальної відповідальності, він вийшов на відеозв’язок із судом.

Після закриття справи арешт майна родичів Ставицького було скасовано, але згодом активи ексміністра, його дружини та сина арештували в межах іншого провадження. Анатолій Ставицький звернувся до суду з вимогою повернути золоті злитки, які раніше зберігалися в АТ «Укрексімбанк». У лютому 2025 року суд зробив запит до банку, щоб з’ясувати, чи зберігаються там ці злитки.

Як стало відомо, золото було продано Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» Національному банку України, а кошти від продажу надійшли до державного бюджету. Прокурор заявив, що Ставицький більше не має жодного відношення до цього золота.

Суд ухвалив витребувати інформацію в Нацбанку щодо наявності злитків та їхньої актуальної ринкової вартості. Анатолій Ставицький планує звертатися з вимогою про відшкодування втраченого майна.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.