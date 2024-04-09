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9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 квітня – День антикваріату
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто ухвалювати необдумані рішення

9 квітня відзначається Всесвітній день антикваріату та День доброти до юристів. Віряни вшановують пам’ять мученика Євпсихія.

Всесвітній день антикваріату

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Під поняття «антикваріат» потрапляють предмети давнини, які являють собою історичну чи художню цінність. Сам термін походить від латинського слова «старовинний», і прийнято вважати, що такі реліквії повинні мати вік, не молодший за 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

День доброти до юристів

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Щорічно у другий вівторок квітня відзначається Міжнародний день «Будьте добрі до юристів» (International Be Kind to Lawyers Day). Це свято з’явилося з ініціативи Стіва Хьюза, американського експерта з комунікацій, в 2008 році.

Цей день дає можливість людям визнати цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, і висловити свою вдячність за їхню наполегливу працю та відданість справі.

Яке сьогодні релігійне свято

9 квітня в церковному календарі – День мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині.

Євпсихій був заарештований і підданий мукам, але він стійко вистояв у своїй вірі. Після довгих і важких мук він був страчений мечем, і з його рани замість крові витекло молоко з водою, що було великим дивом. Християни поховали його тіло з великою пошаною, і над його гробом пізніше було споруджено храм.

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Що не можна робити цього дня

  • Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.
  • Не варто поспішати з будь-якими висновками чи ухвалювати необдумані рішення.
  • Не можна заздрити іншим людям.
  • Не варто лаятися і лихословити.

Народні прикмети

  • Якщо вже з'явилися квіти кульбаби, то прийшла справжня весна.
  • У берези багато соку – літо буде дощовим та прохолодним.
  • Якщо схід сонця має білявий відблиск, то найближчими днями дощу не буде.

Пам’ятні події 9 квітня

  • 193 – Септимій Север був проголошений Римським імператором.
  • 1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.
  • 1865 – війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об'єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США.
  • 1930 – в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T.
  • 1940 – німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії.
  • 1963 – експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.
  • 1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть.
  • 1969 – відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»
  • 1989 – війська СРСР розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня.
  • 1990 – у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.
  • 1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).
  • 2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.
  • 2003 – під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.
  • 2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
  • 2015 – в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Вадим, Гаврило.

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Теги: свята традиції свято

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