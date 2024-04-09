9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто ухвалювати необдумані рішення

9 квітня відзначається Всесвітній день антикваріату та День доброти до юристів. Віряни вшановують пам’ять мученика Євпсихія.

Всесвітній день антикваріату

Під поняття «антикваріат» потрапляють предмети давнини, які являють собою історичну чи художню цінність. Сам термін походить від латинського слова «старовинний», і прийнято вважати, що такі реліквії повинні мати вік, не молодший за 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

День доброти до юристів

Щорічно у другий вівторок квітня відзначається Міжнародний день «Будьте добрі до юристів» (International Be Kind to Lawyers Day). Це свято з’явилося з ініціативи Стіва Хьюза, американського експерта з комунікацій, в 2008 році.

Цей день дає можливість людям визнати цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, і висловити свою вдячність за їхню наполегливу працю та відданість справі.

Яке сьогодні релігійне свято

9 квітня в церковному календарі – День мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині.

Євпсихій був заарештований і підданий мукам, але він стійко вистояв у своїй вірі. Після довгих і важких мук він був страчений мечем, і з його рани замість крові витекло молоко з водою, що було великим дивом. Християни поховали його тіло з великою пошаною, і над його гробом пізніше було споруджено храм.

Що не можна робити цього дня

Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.

Не варто поспішати з будь-якими висновками чи ухвалювати необдумані рішення.

Не можна заздрити іншим людям.

Не варто лаятися і лихословити.

Народні прикмети

Якщо вже з'явилися квіти кульбаби, то прийшла справжня весна.

У берези багато соку – літо буде дощовим та прохолодним.

Якщо схід сонця має білявий відблиск, то найближчими днями дощу не буде.

Пам’ятні події 9 квітня

193 – Септимій Север був проголошений Римським імператором.

1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.

1865 – війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об'єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США.

1930 – в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T.

1940 – німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії.

1963 – експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.

1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть.

1969 – відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»

1989 – війська СРСР розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня.

1990 – у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.

1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).

2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.

2003 – під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.

2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

2015 – в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Вадим, Гаврило.