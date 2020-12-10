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    У світі

    Фонд Білла Гейтса пожертвує $250 млн на боротьбу з Covid-19

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    <p>Також ці кошти направлять на доставку тестів і вакцин у країни з низьким рівнем доходів</p> - Фонд Білла Гейтса пожертвує $250 млн на боротьбу з Covid-19

    Також ці кошти направлять на доставку тестів і вакцин у країни з низьким рівнем доходів

    Фото: Legion Media

    Частина коштів буде направлена на закупівлю вакцини для жителів деяких частин Африки та Південної Азії

    Фонд засновника Microsoft, мільярдера Білла Гейтса і його дружини Мелінди пожертвує ще $250 мільйонів на глобальну кампанію по боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє DailyMail.

    Reuters уточнює, що цей внесок стане найбільшим пожертвуванням фонду на такі цілі і доповнить $70 млн, виділені у листопаді. Загальна сума допомоги фонду на боротьбу з пандемією зросте до $1,75 млрд.

    Раніше Гейтс спростував конспірологічну теорію про те, що він нібито збирається чипувати людей під виглядом вакцинації від коронавірусу. Він заявив, що його турбує існування всіх цих божевільних ідей.

    Конспірологічна теорія про те, що Білл Гейтс нібито повʼязаний з пандемією коронавірусу, почала поширюватися в інтернеті у січні. Її прихильники вірять, що Гейтс хоче чипувати людей, щоб контролювати чисельність населення планети.

    Нагадаємо, що Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19.

    Теги: Білл Гейтс Microsoft населення коронавірус
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