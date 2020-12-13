Білл Гейтс вимагає від Дональда Трампа план розподілу вакцини

Засновник корпорації Microsoft передачею справ чинним президентом США

Той стан, в якому знаходиться передача справ від адміністрації республіканця Дональда Трампа команді демократа Джозефа Байдена ускладнює розподіл вакцини від нового коронавірусу в США, вважає Білл Гейтс. Про це засновник корпорації Microsoft сказав у інтерв’ю CNN.

Главу благодійного фонду, який виділив сотні мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусною інфекцією, попросили прокоментувати дані про те, що перехідна команда Байдена до сих пір не отримала від адміністрації Трампа детальний план розподілу в країні вакцини від коронавірусу.

«Процес передачі справ є фактором, що ускладнює ситуацію, але нова адміністрація висловлює бажання спиратися на думку справжніх експертів і не виступати з нападками на них», – відповів Гейтс.

Також Гейтс позитивно розцінив підготовку командою Байдена плану першочергових заходів щодо боротьби з поширенням COVID-19 в США. «Я задоволений тим, як обраний президент Байден і його команда відбирають кадри і намічають пріоритети для вирішення проблеми», – сказав він.

Гейтс сподівається на те, що адміністрація демократа при такому підході забезпечить США не останнє місце в світі в ефективності придушення епідемії.

Як повідомлялося раніше, США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

При цьому американський уряд закупив додаткові 100 млн доз вакцини від Moderna.