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    У світі

    Білл Гейтс вимагає від Дональда Трампа план розподілу вакцини

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    <p><span lang="uk-UA">Засновник корпорації Microsoft </span><span lang="uk-UA">Білл Гейтс<br /></span></p> - Білл Гейтс вимагає від Дональда Трампа план розподілу вакцини

    Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс

    Фото з відкоритих джерел

    Засновник корпорації Microsoft передачею справ чинним президентом США

    Той стан, в якому знаходиться передача справ від адміністрації республіканця Дональда Трампа команді демократа Джозефа Байдена ускладнює розподіл вакцини від нового коронавірусу в США, вважає Білл Гейтс. Про це засновник корпорації Microsoft сказав у інтерв’ю CNN.

    Главу благодійного фонду, який виділив сотні мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусною інфекцією, попросили прокоментувати дані про те, що перехідна команда Байдена до сих пір не отримала від адміністрації Трампа детальний план розподілу в країні вакцини від коронавірусу.

    «Процес передачі справ є фактором, що ускладнює ситуацію, але нова адміністрація висловлює бажання спиратися на думку справжніх експертів і не виступати з нападками на них», – відповів Гейтс.

    Також Гейтс позитивно розцінив підготовку командою Байдена плану першочергових заходів щодо боротьби з поширенням COVID-19 в США. «Я задоволений тим, як обраний президент Байден і його команда відбирають кадри і намічають пріоритети для вирішення проблеми», – сказав він.

    Гейтс сподівається на те, що адміністрація демократа при такому підході забезпечить США не останнє місце в світі в ефективності придушення епідемії.

    Як повідомлялося раніше, США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

    При цьому американський уряд закупив додаткові 100 млн доз вакцини від Moderna.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Білл Гейтс коронавірус
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