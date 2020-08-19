Швеція тимчасово заморозила фінансову допомогу Білорусі



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Швеція підтримала протестувальників у Білорусі

Зокрема, на суму в 3 мільйони доларів заморожена фінансова допомога Швеції, яка прямувала в країну через Центральний банк Білорусі

Міністр з питань міжнародного співробітництва Швеції Петер Ерікссон заявив, що уряд вирішив частково заморозити фінансову допомогу для Білорусі через вибори президента та протести.

«Тепер ми бачимо режим, який без вагань використовує всі урядові інструменти по відношенню до власного населення, і тому ми вважаємо розумним заморозити співпрацю з владою», – заявив міністр.

Зокрема, на суму в 3 мільйони доларів була заморожена фінансова допомога, яка прямувала в країну через Центральний банк Білорусі.

Ерікссон відзначив, що «основна частина допомоги направляється на підтримку громадянського суспільства й організацій, які ми зараз бачимо на вулицях».

До слова, Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.