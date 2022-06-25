Зеленський назвав українцям національну мету
Зеленський закликав кожного українця щоденно працювати задля перемоги
Президент Володимир Зеленський назвав національну мету, над якою має працювати кожен українець. Про це глава держави написав у своїму Telegram-акаунті.
Зеленський закликав кожного українця щоденно працювати задля перемоги.
«Звільнити нашу землю і прийти до перемоги – це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо», - написав Зеленський.
Він традиційно опублікував підбірку фото про життя українців в умовах спротиву російській агресії.
Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.