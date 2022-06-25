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    Політика

    Зеленський назвав українцям національну мету

    Президент назвав українцям національну мету,&nbsp;над реалізацією якої маємо працювати щодня - Зеленський назвав українцям національну мету
    Президент назвав українцям національну мету, над реалізацією якої маємо працювати щодня
    фото: Офіс президента

    Зеленський закликав кожного українця щоденно працювати задля перемоги

    Президент Володимир Зеленський назвав національну мету, над якою має працювати кожен українець. Про це глава держави написав у своїму Telegram-акаунті.

    Зеленський закликав кожного українця щоденно працювати задля перемоги.

    «Звільнити нашу землю і прийти до перемоги – це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо», - написав Зеленський.

    Він традиційно опублікував підбірку фото про життя українців в умовах спротиву російській агресії.

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    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    Зеленський назвав українцям національну мету
    фото: Wojciech Grzedzinski for Washingtonp Post, SES of Ukraine in the Zaporizhzhia region, Slava Ratynski, Serhii Hudak, Sasha Maslov for Zeit, Pavel Petrov, Marek M. Berezowski, George Ivanchenko, Anadolu Images by AA.

    Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав українцям національну мету