Біля озера Лох-Несс розкинувся сад із рідкісними рослинами (фото)

В цьому саду є незвичайні види рослин, що співіснують із рослинами Шотландії

На березі відомого на весь світ озера Лох-Несс розкинувся сад і розплідник подружжя Девідсон. Про красу цього місця розповіла на сторінці в Facebook майстриня Ольга Бердник-Отнякіна.

«З будь-якої його точки відкриваються прекрасні краєвиди шотландського високогір'я. Коли тридцять років тому подружжя повернулося з Фолклендських островів, де Дональд Девідсон працював метеорологом, то твердо вирішили розбити сад і відкрити свій розплідник. Спочатку на двох гектарах землі на південному березі озера нічого не було, крім будинку і декількох дерев», – написала пані Ольга.

Вона додала, що гуляючи садом, не можна позбутися містичного настрою. «Виникає він не лише завдяки лохнеським легендам, гірському рельєфу і деякій занедбаності насаджень, а й мальовничому камінню, порослому мохом. Сюди навіть приїжджали наукові делегації – спеціально вивчати ці камені», – уточнила майстриня.

Ольга Бердник-Отнякіна згадала, що старі легенди пов'язують ці камені з іменем Святого Колумба, який жив в цих місцях в VI столітті і наче б то використовував їх у релігійних обрядах.

В цьому саду є незвичайні види рослин, що співіснують із рослинами Шотландії. Завдяки розпліднику ці дикороси тепер активно використовуються в озелененні парків.

За словами майстрині, головним своїм завданням Девідсони вважають вирощування і розповсюдження саджанців дубів, що користуються великим попитом. «Виявляється, справа не в тому, що дуби розкуповують, як гарячі пиріжки. Справа в почутті патріотизму. Ще близько двохсот п'ятдесяти років тому тут було багато старих дібров. Але почалася війна з Наполеоном, французам дуже була потрібна деревина для будівництва кораблів. Дібров не залишилося. Тепер їхнє відродження – мрія шотландців... От би українцям таку мрію!», – резюмувала пані Ольга.

Додамо, що британські вчені відкрили в болівійських Андах п’ять нових видів рослин з роду Jacquemontia. Це в'юнкі або висячі рослини із гарними блакитними квітами.

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