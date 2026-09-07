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Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Президент США відправить делегацію на похорон монарха
Фото: Білий дім

Вашингтон відправить на церемонію політичних представників нижчого рівня, ніж очікувалося раніше.

Президент США Дональд Трамп не буде присутній на похороні короля Норвегії Гаральда V, який відбудеться 9 вересня. Про це стало відомо NRK, передає «Главком».

Зазначається, що Сполучені Штати цього разу планують відправити на церемонію представників нижчого політичного рівня. Водночас наразі невідомо, хто саме представлятиме Вашингтон на похороні норвезького монарха.

Рівень американського представництва відрізнятиметься від того, який був на похороні попереднього короля Норвегії Олафа V. Коли монарха ховали у 1991 році, США представляв тодішній віцепрезидент Ден Квейл. 

Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. На момент смерті він був найстаршим монархом Європи.

Похорон короля відбудеться 9 вересня. Перед церемонією норвежці можуть прийти до каплиці королівського палацу, щоб віддати останню шану монарху.

Після смерті Гаральда V престол Норвегії посів його син Гокон VIII. 1 вересня новий король склав присягу перед парламентом.

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Теги: Дональд Трамп похорон король Норвегія

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