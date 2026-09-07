Головна Новини
search button user button menu button

Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Очільник Головного управляння розвідки Олег Іващенко
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Олег Іващенко заявив, що Росія нарощує комбіновані повітряні атаки та готується збільшувати чисельність особового складу

Росія нарощує застосування ударних безпілотників і розвиває нові баражуючі боєприпаси, здатні розвивати швидкість до 700 км/год. Водночас російське командування готується до можливої нової хвилі мобілізації, яка може охопити близько 600 тисяч людей протягом 2026–2027 років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка Укрінформу.

За словами Іващенка, Росія вже планує цілі для майбутніх ударів по Україні. Насамперед ідеться про об'єкти, від яких залежить оборонний потенціал держави, зокрема місця зберігання боєприпасів та підприємства оборонно-промислового комплексу.

«Ми розуміємо, по яких цілях противник планує бити, якими засобами і приблизно коли це може відбутися», – сказав начальник ГУР.

Він зазначив, що з наближенням холодної пори року серед пріоритетних цілей росіян можуть опинитися енергетичні об'єкти та теплові електростанції, від роботи яких залежить життєдіяльність українських міст і сіл.

Одночасно Росія змінює тактику застосування засобів повітряного нападу. За словами Іващенка, суттєво зросла частка реактивних шахедів. За окремі доби противник може використовувати 120, 300 або навіть 500 таких апаратів.

Росія також дедалі частіше проводить комбіновані атаки, одночасно застосовуючи балістичні та крилаті ракети, ударні безпілотники й баражуючі боєприпаси.

Окрему загрозу становлять нові типи баражуючих боєприпасів. Іващенко описує їх як проміжну ланку між реактивним дроном і крилатою ракетою. Такі засоби можуть запускатися з повітряних або наземних платформ, розвивати швидкість 500–600 км/год, а в окремих випадках – до 700 км/год.

«Це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою», – зазначив начальник ГУР.

За його словами, нові боєприпаси оснащують системами штучного інтелекту та машинного зору, що робить їх більш автономними та менш залежними від зовнішнього управління.

Іващенко також звернув увагу на масу бойової частини таких засобів. Зокрема, «Бандероль» та «Дань-Т» можуть мати бойову частину понад 130 кг, тоді як у безпілотників типу «Герань» або Shahed цей показник становить близько 50–90 кг.

Водночас однією з найскладніших для української ППО цілей залишається російська балістика – зокрема ракети «Іскандер» та «Циркон». Для їхнього перехоплення, наголосив Іващенко, необхідні відповідні протиракетні спроможності та достатня кількість ракет до систем Patriot.

«Противник адаптується. І наше завдання – адаптуватися швидше», – заявив начальник ГУР.

За його словами, розвідка перебуває у прямому контакті з Повітряними силами та передає інформацію про можливі удари. Окремим напрямом залишається забезпечення України ракетами PAC-3 для систем Patriot.

Окрім нарощування ударних спроможностей, російське керівництво, за даними української розвідки, готується до збільшення чисельності своїх військ.

Він наголосив, що українська розвідка оцінює не публічні заяви Володимира Путіна, а фактичні дії російського керівництва. За словами Іващенка, мобілізація може відбуватися без масштабного публічного оголошення, зокрема у віддалених регіонах Росії.

За оцінкою ГУР, активізація цього процесу можлива після так званих виборів до Державної думи.

Загалом російське командування, за словами Іващенка, розглядає можливість протягом 2026–2027 років додатково мобілізувати близько 600 тисяч людей – орієнтовно по 300 тисяч щороку.

Наразі Росія, за оцінкою української розвідки, переважно здатна компенсувати втрати та підтримувати нинішню чисельність угруповання на українському напрямку. Однак для масштабнішого наступу та виконання подальших військових завдань Кремлю знадобляться додаткові сили.

Зокрема, Іващенко зазначив, що йдеться про російські плани щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше The Economist та аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про підготовку Росії до можливої нової хвилі мобілізації. Міноборони РФ розширює цифрову систему військового обліку та планує отримувати більше даних про військовозобов’язаних і їхніх родичів. Водночас у Росії зростає занепокоєння через можливий призов: кількість пошукових запитів про мобілізацію влітку перевищила 3,5 млн, а запити про виїзд із країни сягнули майже 200 тис.

Читайте також:

Теги: розвідка росія мобілізація боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П’ять принципів примирення між Україною та Польщею і спільний Меморіал пам’яті жертв
Україна і Польща. П'ять принципів примирення
17 серпня, 22:02
«Кремль вкусив «Яблуко»: що відбувається з виборами у РФ
«Кремль вкусив «Яблуко»: що відбувається з виборами у РФ
12 серпня, 14:33
Нові дрони вже активно використовують під час атак
Росія змінює «шахеди»: розвідка розповіла про нову зброю та її загрозу
10 серпня, 10:12
Індія не здатна необмежено компенсувати паливний дефіцит країни-агресорки
Індійський бензин не дійшов до АЗС Росії: названо причину
17 серпня, 05:30
Росія та Іран продовжують поглиблювати військове співробітництво
NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США
18 серпня, 15:07
Мадяр звернувся до українців після масованої атаки на Київ
«Непрості випробування лише попереду»: Бровді попередив про тактику Росії
21 серпня, 05:01
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар опинилася в центрі скандалу через давню подругу з Росії
Скандал у Словенії: парламент перевірить зв'язки президентки з Росією
22 серпня, 02:10
Санкції поступово обмежують фінансові ресурси РФ
Більшість регіонів Росії демонструє падіння доходів. Уповноважений з питань санкцій пояснив стратегію Києва
17 серпня, 18:30
Падіння уламків зафіксували у Печерському районі столиці
Уламки «Шахеда» впали біля житлових будинків у центрі Києва: перші деталі
30 серпня, 17:34

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Влада нафтового регіону Росії готується до ударів дронів: що відомо
Сьогодні, 14:24
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48
Росія та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну
Сьогодні, 11:51
Командир Третього армійського корпусу звернувся до Путіна з нібито захопленого Святогірська (відео)
Сьогодні, 11:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua