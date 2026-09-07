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Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Момент знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у червні 2026 року
Фото: скриншот з відео ССО

У тимчасово окупованому Криму під удар потрапив міст через Північно-Кримський канал, який російські війська використовують для військової логістики.

Підрозділи Сил оборони України 6 вересня та в ніч на 7 вересня уразили низку військових об’єктів російських військ на окупованих територіях. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у соцмережах, передає «Главком».

Зокрема, у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал. За даними Генштабу, російські війська використовують його для забезпечення військової логістики.

Крім того, уражено пункти управління російських підрозділів у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області.

Ще однією ціллю став автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер» у Перекопі на території тимчасово окупованого Криму.

У районі Теплого Луганської області Сили оборони також уразили склад боєприпасів російських військ.

У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється. Робота по ключових військових цілях російських військ триває.

Нагадаємо, 3 вересня та в ніч на 4 вересня Сили оборони України вже уражали пости технічних засобів розвідки «Гренадер» у тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, вони розташовувалися у селах Суворове та Рисове на півночі півострова.

«Гренадер» — російський автоматизований пост технічних засобів розвідки. Його використовують для технічного спостереження, розвідки та виявлення переміщення українських сил і техніки. Ступінь пошкоджень унаслідок попереднього ураження також уточнювали.

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Теги: військові Кримський міст Крим Україна

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