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Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Глава уряду Ізраїлю розповів, що розглядає можливість допомоги Україні
фото: www.iphones.ru

В Ізраїлі вперше заявили про можливість поставок зброї Україні

Уряд Ізраїлю не відкидає можливості військової допомоги Україні.  Йдеться і про системи протиповітряної оборони (ППО) «Залізний купол».  Про це  в інтерв'ю телеканалу CNN заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Він сказав, що Ізраїль «вивчає питання» надання Україні «інших видів допомоги», окрім гуманітарної. Відповідаючи на запитання, чи Ізраїль може направити Україні «Залізний купол», прем'єр відповів, що думає над цим, хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Нетаньяху наголосив, що розглядає це питання у контексті «складних відносин з Росією», які склалися, зокрема, у зв'язку з військовим конфліктом у Сирії.    

При цьому він зазначив, що Ізраїль протидіє виробництву в Ірані зброї, яка «використовується проти України».

«Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не буду перераховувати тут, проти виробництва зброї Ірану, що використовується проти України», – сказав Нетаньяху.

У цьому ж контексті він нагадав, що нещодавно США передали Україні 250 000 своїх снарядів, які зберігалися на складах в Ізраїлі.

«Це рішення [США], і це добре. У мене з цим немає проблем», – заявив глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо, раніше Ізраїль відмовлявся від надання зброї Києву, оскільки дотримувався позиції нейтралітету у війні між Росією та Україною.  Україна неодноразово просила Ізраїль про допомогу, зокрема у вигляді протитанкових ракет Strike. У відповідь уряд Ізраїль стверджував, що країна не постачатиме зброю Україні, проте направляє Києву медичну та гуманітарну допомогу.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху під час пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Єрусалимі заявив про наміри максимально перешкоджати Ірану в його прагненні отримати ядерну зброю та засоби її доставки.

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Теги: міністр Ізраїль Україна

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