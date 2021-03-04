Знайшовся канал, який покаже кіно «Паломница» від Оксани Марченко

Гендиректором телеканалу, який транслюватиме «Паломницю», є відвертий українофоб

Телевізійний проєкт «Паломница» дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко транслюватиме російський федеральний канал «Спас», який пов’язаний з Російською православною церквою.

Анонс «Паломниці» розміщено на Facebook-сторінці телеканалу.

«Кожна серія – це нове паломництво, в якому автор знайомить глядачів з православними святинями і героями з чесними історіями про те, як віра допомогла їм вижити в непростих обставинах. Про чудеса розповідають відомі всім люди – Петро Мамонов, Борис Корчевніков, Олександр Усик, Олег Карамазов і інші. Крім того, найпотаємнішим ділиться і сама телеведуча», – зазначається в анонсі.

Зазначимо, що гендиректором телеканалу «Спас» є відвертий українофоб Борис Корчевніков, якому заборонено в’їзд в Україну.

За словами Оксани Марченко, програма була знята в жанрі авторського кіно.

«Ці фільми про головне – про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти і поставити свої запитання, і головне – отримати відповіді», – розповіла телеведуча.

Програма мала виходити на телеканалі Zik, який заблокували після введених санкцій. Тому Марченко шукала інший майданчик, де презентувати свій проєкт.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.

Кума Володимира Путіна презентувала новий трейлер свого авторського проєкту «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Також Марченко розказала, хто носить її на руках.

Читайте також: