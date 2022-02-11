Високий ризик вторгення: генсек НАТО обговорив з Байденом ситуацію навколо України

Країни НАТО готові до будь-якого сценарію

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн альянсу ситуацію навколо України. Про це Столтенберг написав на своїй сторінці у Twitter.

Столтенберг назвав високим ризик нападу Росії на Україну та заявив, що країни НАТО готові до будь-якого сценарію.

«НАТО залишається відкритим до діалогу, гарантуючи захист усім союзникам», – написав Столтенберг.

Took part in leaders' meeting hosted by @POTUS to address high risk of future aggression from #Russia against #Ukraine. We stand united & prepared for any scenario. #NATO remains open for dialogue, while making sure we protect all Allies. pic.twitter.com/R9DfdaM2qj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 11, 2022

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.