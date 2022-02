Високий ризик вторгення: генсек НАТО обговорив з Байденом ситуацію навколо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн альянсу ситуацію навколо України. Про це Столтенберг написав на своїй сторінці у Twitter.

Столтенберг назвав високим ризик нападу Росії на Україну та заявив, що країни НАТО готові до будь-якого сценарію.

«НАТО залишається відкритим до діалогу, гарантуючи захист усім союзникам», – написав Столтенберг.

Took part in leaders' meeting hosted by @POTUS to address high risk of future aggression from #Russia against #Ukraine. We stand united & prepared for any scenario. #NATO remains open for dialogue, while making sure we protect all Allies. pic.twitter.com/R9DfdaM2qj