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    Високий ризик вторгення: генсек НАТО обговорив з Байденом ситуацію навколо України

    Столтенберг обговорив із Байденом високий ризик агресії проти України - Високий ризик вторгення: генсек НАТО обговорив з Байденом ситуацію навколо України
    Столтенберг обговорив із Байденом високий ризик агресії проти України
    фото з відкритих джерел

    Країни НАТО готові до будь-якого сценарію

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн альянсу ситуацію навколо України. Про це Столтенберг написав на своїй сторінці у Twitter.

    Столтенберг назвав високим ризик нападу Росії на Україну та заявив, що країни НАТО готові до будь-якого сценарію.

    «НАТО залишається відкритим до діалогу, гарантуючи захист усім союзникам», – написав Столтенберг.

    Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

    Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

    Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

    Теги: Росія США НАТО Єнс Столтенберг
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    Високий ризик вторгення: генсек НАТО обговорив з Байденом ситуацію навколо України