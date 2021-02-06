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    Економіка та фінанси

    Австрія підтримала завершення будівництва «Північного потоку-2»

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    Будівництво російського газопроводу&nbsp;&laquo;Північний потік-2&raquo; - Австрія підтримала завершення будівництва «Північного потоку-2»
    Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2»

    Канцлер Австрії зазначив, що будівництво газопроводу є європейським проєктом, в якому зацікавлені всі країни ЄС

    Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав не відмовлятися від будівництва газопроводу «Північний потік-2» через переслідування Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального.

    Про це повідомляє DW.

    За словами Курца, він підтримує позицію Берліна щодо подальшого будівництва газопроводу «Північний потік -2».

    «Я вітаю, що уряд Німеччини продовжує дотримуватися позиції про завершення проєкту «Північний потік-2», – сказав Курц.

    Він зазначив, що будівництво газопроводу є європейським проєктом, в якому зацікавлені всі країни ЄС.

    «Я не вважаю за доцільне пов'язувати необхідну реакцію на дії проти опозиціонера Навального з будівництвом «Північного потоку-2». Той, хто вважає, що новий газопровід відповідає інтересам лише Росії, помиляється», – переконаний Курц.

    На його думку, ЄС повинен вивчити, чи не послабить він сам себе, якщо відмовиться від будівництва газопроводу, який в цілому є «дуже позитивним проєктом». Водночас, він закликав стежити за тим, щоб дотримані були й інтереси України.

    Як відомо, Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва «Північного потоку-2»

    Також президент Франції Еммануель Макрон підтримав завершення будівництва «Північного потоку-2».

    До слова, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

    Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

    Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

    На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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      Теги: Австрія Німеччина санкції Олексій Навальний Себастьян Курц Північний потік-2
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