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    У світі

    Міністр економіки Німеччини підтримав добудову «Північного потоку»

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">За словами міністра, якщо &laquo;Північний потік-2&raquo; не добудують, то Росія &laquo;не стане автоматично продавати менше газу&raquo; <br /></span></p> - Міністр економіки Німеччини підтримав добудову «Північного потоку»

    За словами міністра, якщо «Північний потік-2» не добудують, то Росія «не стане автоматично продавати менше газу»

    Фото: Ліга

    Петер Альтмайєр боїться «втратити величезні інвестиції»

    Міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайєр вважає, що якщо «Північний потік-2» не буде добудований, то бізнес Німеччини втратить великі інвестиції. На його думку, реалізація проекту і ситуація з арештом у Росії опозиціонера Олексія Навального – це два різних питання.

    «Одне питання – це існуючі протягом десятиліть економічні відносини та економічні проєкти, що реалізуються компаніями, інший – серйозні порушення прав людини і наша реакція на це», – цитують російські ЗМІ слова Альтмайєра в інтервʼю Die Bild.

    За його словами, якщо «Північний потік-2» не добудують, то Росія «не стане автоматично продавати менше газу». Як і раніше будуть експлуатуватися «Північний потік-1» і газопровід через Україну.

    «Але німецькі компанії втратять величезні інвестиції ... У зв'язку з цим я терміново рекомендую вести предметну дискусію», – додав міністр. Пан Альтмайєр уявляє собі «ясну відповідь» проти порушників прав людини в Росії. Однак він вважає, що це може бути тільки загальна відповідь всіх країн ЄС.

    21 січня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом зупинити будівництво «Північного потоку-2» через арешт опозиціонера Олексія Навального. Пізніше представник Єврокомісії заявив, що Євросоюз не може перешкодити групі приватних фірм будувати проект «Північний потік-2», якщо на будівництво трубопроводу згодна Німеччина.

    Дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком». Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

    Учора стало відомо про те, що прокладка труб по морському дну відновилася у територіальних водах Данії.

    Як відомо, канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжує дотримуватись позиції щодо економічної доцільності завершення будівництва «Північного потоку-2»

    Новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що поділяє позицію чинного уряду Німеччини по «Північному потоку-2», і вважає, що це питання не залежить від ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним.

    Канцлер Австрії Себастьян Курц також закликає не відмовлятися від будівництва газопроводу «Північний потік-2» через переслідування Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального.

    Днями президент Франції Еммануель Макрон підтримав завершення будівництва «Північного потоку-2».

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    Теги: Росія міністр інвестиції будівництво
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