Комітет рекомендує Раді призначити Галущенка міністром енергетики

Завтра після 16 години нардепи планують розглянути питання про призначення Галущенка

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що основними проблемами кандидат назвав величезні борги, які накопичилися в енергетиці і потреба у системному підході до вирішення всіх питань галузі.

«Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики», – йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту: на 16:00 та на 16:15. На другому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, а також 16 законопроєктів і дві постанови.

Як відомо, Міністерством енергетики один день керуватиме Юрій Бойко. Кабінет міністрів призначив нового тимчасового виконувача обов'язків міністра енергетики після призначення Юрія Вітренка главою правління НАК «Нафтогаз України».

Завтра у сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. Напередодні прем'єр Шмигаль подав кандидатуру Галущенка на цю посаду.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко подав заяву про своє звільнення. В ЗМІ називали одразу кілька кандидатур, які можуть претендувати на цю посаду. І як стало відомо пізніше, зупинилися на кандидатурі Германа Галущенка, якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив на засіданні фракції «Слуга народу».

Як писав «Главком», із травня 2020 року до сьогодні Галущенко займає посаду віцепрезидента «Енергоатома», за освітою юрист. Ще раніше – у 2013-2014 роках - він також працював в «Енергоатомі» на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. У його послужному списку також робота в Міністерстві юстиції, прокуратурі, Міністерстві закордонних справ та Адміністрації президента. Водночас він багато років працював «під наглядом» Андрія Деркача. Так, щодо якого США ввели санкції та звинуватили в роботі на російську розвідку.

Крім того, у пресі неодноразово лунали звинувачення в сторону Германа Галущенка, як ставленика Андрія Деркача, в неефективному управлінні «Енергоатомом».

«Європейська солідарність» не підтримує призначення на посаду міністра енергетики Германа Галущенка – кандидата, якого пов’язують із народним депутатом Андрієм Деркачем.

Більше читайте в матеріалі: Кого Офіс президента «пхає» на міністра енергетики?







