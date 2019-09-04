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    Богдан отримав зарплату більшу, ніж у Зеленського

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    Президент Зеленський за серпнень отримав 28 тисяч гривень&nbsp; - Богдан отримав зарплату більшу, ніж у Зеленського
    Президент Зеленський за серпнень отримав 28 тисяч гривень 

    Зарплата Богдана за серпень склала 39 874 гривні

    Андрій Богдан та його заступники в серпні почали отримувати зарплату в Офісі президента - вищу, ніж у Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит «Українських новин».

    «Заробітну плату президентові України Зеленському В. О. у серпні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень. Інших складових зарплати (надбавок, премій тощо) Президентові не встановлено», - сказано в ній.

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    При цьому з нарахованої зарплати виплачено 5 460 гривень податків і зборів, тому отримав Зеленський за серпень 22 540 гривень зарплати.

    Зарплата Богдана за серпень склала 39 874 гривні.

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    «Посадовий оклад - 16 919 гривень, надбавка за вислугу років - 4 568 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 743 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 8 743 гривні та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) - 6 901 гривня», - сказано у відповіді.

    Із заступників керівника Офісу найвища зарплата за серпень була у Руслана Рябошапки – 37 644 гривні.
    Заступники керівника Офісу Олексій Гончарук та Юрій Костюк також отримали у серпні зарплату вищу, ніж у Зеленського - 32 399 і 31 724 гривні відповідно.

    Найнижчі зарплати з керівництва Офісу в серпні були у заступника керівника Кирила Тимошенка - 26 407 гривень і у першого заступника Сергія Трофімова - 25 716 гривень.

    Водночас Держуправління справами не відповіло чи отримував зарплату в серпні заступник керівника Офісу Вадим Пристайко.

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    Всього станом на вересень ДУС нараховує зарплатню 379 працівникам Офісу (Адміністрації) президента.

    Раніше Держуправління повідомляло, що в травні – липні Богдану і керівництву Офісу президента зарплата не нараховувалася.

    Їм також не виплачувалися винагороди за цивільно-правовими договорами.

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    Богдан, Трофімов, Костюк, Рябошапка і Тимошенко були призначені в Адміністрацію президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня.

    З 25 червня всі вони були переведені в Офіс президента.

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