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    У світі

    У Чехії запускають єдиний реєстр вакцинованих

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    На даний час в країні проводиться вакцинація медпрацівників - У Чехії запускають єдиний реєстр вакцинованих
    На даний час в країні проводиться вакцинація медпрацівників

    Цей облік спростить виїзд за кордон

    Чеські лікарні чекають на створення централізованого реєстру громадян (ISIN), яким було зроблено щеплення від коронавірусу згідно з методологією Міністерства охорони здоров’я.

    Тим часом кожна з лікарень самостійно веде списки вакцинованих. Ці дані будуть пізніше передані в загальнонаціональний центральний регістр, – повідомляє Мukachevo.net.

    «Реєстр має бути запущений вже найближчими днями. Свідоцтво про вакцинацію буде видано кожному в друкованому та електронному вигляді, що спростить виїзд за кордон», – сказала Вероніка Плаха, прессекретар Університетської лікарні Брно.

    На даний час в країні проводиться вакцинація медпрацівників, оскільки саме вони «стоять на передовій» боротьби з пандемією.

    Наприклад, у Пльзенському краї реєстр вакцинованих поки ведеться тільки в Університетській лікарні міста Пльзень. «Центральний реєстр ISIN (Інформаційна система інфекційних хвороб) буде використовуватися для реєстрації всіх вакцинації, тим самим уникаючи можливого дублювання та зібрані в одному місці», – зазначила речниця лікарні Габріела Леварова.

    Нагадаємо, перший випадок побічного ефекту під час застосування вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer зафіксовано у Фінляндії. Деталі неналежного впливу вакцини не розголошуються з метою збереження конфіденційності.

    До слова, Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, науковці назвали несподівану умову для вакцинації від коронавірусу.

    Теги: Чехія щеплення вакцинація реєстр
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