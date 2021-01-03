У Чехії запускають єдиний реєстр вакцинованих

На даний час в країні проводиться вакцинація медпрацівників

Цей облік спростить виїзд за кордон

Чеські лікарні чекають на створення централізованого реєстру громадян (ISIN), яким було зроблено щеплення від коронавірусу згідно з методологією Міністерства охорони здоров’я.

Тим часом кожна з лікарень самостійно веде списки вакцинованих. Ці дані будуть пізніше передані в загальнонаціональний центральний регістр, – повідомляє Мukachevo.net.

«Реєстр має бути запущений вже найближчими днями. Свідоцтво про вакцинацію буде видано кожному в друкованому та електронному вигляді, що спростить виїзд за кордон», – сказала Вероніка Плаха, прессекретар Університетської лікарні Брно.

На даний час в країні проводиться вакцинація медпрацівників, оскільки саме вони «стоять на передовій» боротьби з пандемією.

Наприклад, у Пльзенському краї реєстр вакцинованих поки ведеться тільки в Університетській лікарні міста Пльзень. «Центральний реєстр ISIN (Інформаційна система інфекційних хвороб) буде використовуватися для реєстрації всіх вакцинації, тим самим уникаючи можливого дублювання та зібрані в одному місці», – зазначила речниця лікарні Габріела Леварова.

Нагадаємо, перший випадок побічного ефекту під час застосування вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer зафіксовано у Фінляндії. Деталі неналежного впливу вакцини не розголошуються з метою збереження конфіденційності.

До слова, Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, науковці назвали несподівану умову для вакцинації від коронавірусу.