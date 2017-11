Боротьба російських кланів. В ЄС прокоментували розбірки в «ЛНР»

Співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт прокоментував події в окупованому Луганську

Попри широку пропаганду Кремля, який намагається запевнити Захід у тому, що події на Донбасі – це внутрішній конфлікт в Україні, розвиток подій в ОРЛО свідчить, що насправді там відбувається боротьба між російськими провладними угрупованнями.

На цьому наголосив у п'ятницю колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт.

«Кремль часто намагається сказати, що конфлікт на Донбасі – це справа українців. Але події в Луганську свідчать, що насправді це конфлікт між різними російськими угрупованнями», - написав високопоставлений чиновник на офіційній твітер-сторінці.

Kremlin often tries to say that Donbas conflict is among Ukrainians. But Luhansk events shows that it’s really a conflict between different Russian factions. pic.twitter.com/IEvqP3EK4A