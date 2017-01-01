Боротьба російських кланів. В ЄС прокоментували розбірки в «ЛНР»
- 24 Листопада, 20:23
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Співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт прокоментував події в окупованому Луганську
Попри широку пропаганду Кремля, який намагається запевнити Захід у тому, що події на Донбасі – це внутрішній конфлікт в Україні, розвиток подій в ОРЛО свідчить, що насправді там відбувається боротьба між російськими провладними угрупованнями.
На цьому наголосив у п'ятницю колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт.
«Кремль часто намагається сказати, що конфлікт на Донбасі – це справа українців. Але події в Луганську свідчать, що насправді це конфлікт між різними російськими угрупованнями», - написав високопоставлений чиновник на офіційній твітер-сторінці.
Kremlin often tries to say that Donbas conflict is among Ukrainians. But Luhansk events shows that it’s really a conflict between different Russian factions. pic.twitter.com/IEvqP3EK4A— Carl Bildt (@carlbildt) 24 листопада 2017 р.
За даними ЗМІ, 24 листопада ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку.
21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.
Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.
Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.
Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську
23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.
Ввечері 23 листопада ватажок «ЛНР» Плотницький прилетів до Москви.
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