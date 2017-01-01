Боротьба російських кланів. В ЄС прокоментували розбірки в «ЛНР»

Співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт прокоментував події в окупованому Луганську

Попри широку пропаганду Кремля, який намагається запевнити Захід у тому, що події на Донбасі – це внутрішній конфлікт в Україні, розвиток подій в ОРЛО свідчить, що насправді там відбувається боротьба між російськими провладними угрупованнями. [READ_MORE] На цьому наголосив у п'ятницю колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова



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Карл Більдт

Співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт прокоментував події в окупованому Луганську

Попри широку пропаганду Кремля, який намагається запевнити Захід у тому, що події на Донбасі – це внутрішній конфлікт в Україні, розвиток подій в ОРЛО свідчить, що насправді там відбувається боротьба між російськими провладними угрупованнями.

На цьому наголосив у п'ятницю колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт.

«Кремль часто намагається сказати, що конфлікт на Донбасі – це справа українців. Але події в Луганську свідчать, що насправді це конфлікт між різними російськими угрупованнями», - написав високопоставлений чиновник на офіційній твітер-сторінці.

Kremlin often tries to say that Donbas conflict is among Ukrainians. But Luhansk events shows that it’s really a conflict between different Russian factions. pic.twitter.com/IEvqP3EK4A — Carl Bildt (@carlbildt) 24 листопада 2017 р.

За даними ЗМІ, 24 листопада ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку.

21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.