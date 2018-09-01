Бойовики «ДНР» відреагували на заяви російських політиків про зірвані Мінські домовленості



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Радник загиблого ватажка «ДНР» Захарченка Олександр Казаков

Радник Захарченка сказав, що бойовики мають намір провести «вибори»

Радник загиблого ватажка «ДНР» Олександра Захарченка Олександр Казаков заявив, що Мінські домовленості не мають альтернативи, а заяви про зірвані угоди назвав нісенітницею.

Про це бойовик сказав в ефірі телеканалу «Россия 24».

«Захарченко підписував Мінські домовленості не як приватна особа, а як обраний «голова» «ДНР». Мінські угоди залишаються безальтернативним майданчиком для врегулювання конфлікту», - сказав Казаков.

Він також додав, що у «ДНР» відбудуться «вибори».

«Вибори будуть, але я тільки не готовий сказати коли. Це питання буде вирішуватися окремо і пізніше», — заявив Казаков.

Раніше голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що загибель Олександра Захарченка «обнуляє сенс Мінських домовленостей і всі кроки, які робить Росія і світова спільнота для припинення війни на сході України».

Нагадаємо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській.

У вбивстві голови окупаційної влади у Донецькій області Олександра Захарченка підозрюють людину близьку до бойовика або таку, що входила до його оточення. Зокрема, імовірним кілером може бути охоронець лідера бойовиків – Олександр Костенко.