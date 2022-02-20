Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Пораненого оперативно доставили до лікувального закладу

У районі проведення Операції Об’єднаних сил контрольовані Росією бойовики поранили українського військового. Про це повідомили у штабі ООС.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі», – зазначають у штабі.

Зазначається, що станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Гранітне – з мінометів калібру 120 мм;

двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Опитне – з мінометів калібру 120 мм;

Піски – з мінометів калібру 82 мм;

Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм;

Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Артема – з мінометів калібру 120 мм;

двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм;

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм;

Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм;

Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

Золоте – з мінометів калібру 120 мм.

Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.