Бойовики сьогодні двічі обстріляли українських бійців



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Обидва випадки відкриття противником вогню зафіксовані на Луганському напрямку

Упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Донбасі.

Про це в середу, 7 серпня, повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що випадки відкриття противником вогню мали місце на Луганському напрямку.

«З автоматичного гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів українських військ неподалік Південного», - заявили в Міноборони.

За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, додали у відомстві.

Як відомо, зранку 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.