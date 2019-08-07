Бойовики сьогодні двічі обстріляли українських бійців
Обидва випадки відкриття противником вогню зафіксовані на Луганському напрямку
Упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Донбасі.
Про це в середу, 7 серпня, повідомляє пресслужба Міноборони України.
Зазначається, що випадки відкриття противником вогню мали місце на Луганському напрямку.
«З автоматичного гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів українських військ неподалік Південного», - заявили в Міноборони.
За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, додали у відомстві.
Як відомо, зранку 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.
Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.
6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.
Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.
Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.