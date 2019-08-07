  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики сьогодні двічі обстріляли українських бійців

    • Розсилка
    Бойовики сьогодні двічі обстріляли українських бійців

    Обидва випадки відкриття противником вогню зафіксовані на Луганському напрямку

    Упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Донбасі.

    Про це в середу, 7 серпня, повідомляє пресслужба Міноборони України.

    Зазначається, що випадки відкриття противником вогню мали місце на Луганському напрямку.

    «З автоматичного гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів українських  військ неподалік Південного», - заявили в Міноборони.

    За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, додали у відомстві.

    Як відомо, зранку 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

    Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

    6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

    Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

    Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. 

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони обстріл Володимир Зеленський Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ