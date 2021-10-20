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    Поліція озвучила обставини масштабної ДТП на Одеській трасі

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    Внаслідок ДТП&nbsp;загинули троє осіб і 12 постраждали - Поліція озвучила обставини масштабної ДТП на Одеській трасі
    Внаслідок ДТП загинули троє осіб і 12 постраждали
    фото: od.npu.gov.ua

    Правоохоронці затримали одного з водіїв

    В Одеській області правоохоронці затримали водія, який причетним до масштабної ДТП, коли загинули троє осіб і 12 постраждали. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

    «Попередньо встановлено: водій автомобіля Volkswagen, рухаючись у напрямку до Одеси в умовах обмеженої видимості через туман, скоїв зіткнення з тягачем DAF, який рухався попереду в попутному напрямку. Після зіткнення обидва транспортних засоби зупинилися на проїжджій частині. Слідом під'їхали автомобіль ВАЗ і мікроавтобус із пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїжджій частині», – йдеться в повідомленні.

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    Вказується, що в цей час дорогою їхав ще один автопоїзд DAF. Його водій зіткнувся з авто, які вже зупинилися, а після цього зіткнення ще й загорілися.

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    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Одещина водій автомобіль
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    Поліція озвучила обставини масштабної ДТП на Одеській трасі