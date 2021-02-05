«Бред космического масштаба». Президент записав нове відео, спеціально російською мовою

Зеленський пояснив російськомовній аудиторії, як її дурять «кишенькові» телеканали

Володимир Зеленський записав чергове відозвернення до українців. Цього разу глава держави вперше звернувся до народу російською мовою.

За словами Зеленського, він свідомо обрав російську мову. «Хочеться, щоб мене чітко почула саме та частина людей, яка, з огляду на різні обставини, ставиться до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо «по телеку й російською», то це неодмінно правда», – наголосив Зеленський.

Зеленський запевнив, що ніякого обмеження російськомовної літератури, про що повідомляють пропагандистські канали, в Україні немає. Є лише заборона тих видань, де у передмові є згадки про тих діячів, які дотичні до агресії проти України. Президент також пояснив логіку заборони каналів «пулу Медведчука».

«Це були залізобетонні причини», - запевнив Зеленський.

Він нагадав, що Росія захопила деякі території України, а він давав клятву служити державі. Тож, з усіма, хто має справу з ворогами країни, президент обіцяє боротися будь-якими законними способами, аби нейтралізувати ці загрози.

«Трійка цих каналів розповсюджували брехню. Заробляючи на війні, вони стверджували, що війни нема. Точніше вона є, але вона, мовляв, внутрішня, громадянська», - пояснює президент.

Зеленський також назвав нардепа із ОПЗЖ Вадима Рабіновича «депутатом з анекдотичним прізвищем». Такою виявилась відповідь президента на заяву Рабіновіча про «зелений фашизм» Зеленського.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 5 лютого, що санкції щодо телеканалів Медведчука скасувати неможливо.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.