Вірус SARS-CoV-2 мутує повільніше, ніж віруси грипу або ВІЛ

Дослідження показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю

На сьогодні в Україні циркулюють п'ять штамів коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що дослідження показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.

Наявність декількох штамів коронавіруса в Україні підтвердила лабораторія Лондона, куди відправили 50 зразків, узятих у пацієнтів з дев'яти регіонів. Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей.

В Україні визначено генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.

В1 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і походять з Італії.

В1.1 - віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидными замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 - циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і великої Британії.

В1.5 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і відбуваються з Іспанії.

В2 - віруси цієї групи циркулюють в більш ніж 57 країнах світу на 6 континентах.

У ЦГЗ відзначили, що вірус SARS-CoV-2 мутує повільніше, ніж віруси грипу або ВІЛ.

В Україні за добу, 29 грудня, виявлено 7 986 нових випадків захворювання. Зафіксовано летальних випадків від хвороби - 243. За добу провели 52 746 досліджень, у тому числі 35 504 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 людей, одужали 698 190, летальних випадків – 18 324.

За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 5 млн людей. Вакцинація триває у 22 країнах.

Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.