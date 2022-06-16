Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України

До проведення конференції уже долучилися 14 країн

Велика Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію у Копенгагені. Її метою стане оборонна підтримка України. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

За словами глави держави, конференція пройде у серпні. До її проведення уже долучилися 14 країн. Мета даного заходу посилити військову підтримку України.

«Маємо черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках «Рамштайну» Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.