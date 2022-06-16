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    Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України

    Зеленський: оборонна підтримка України буде сталою - Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України
    Зеленський: оборонна підтримка України буде сталою
    фото: Офіс президента

    До проведення конференції уже долучилися 14 країн

    Велика Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію у Копенгагені. Її метою стане оборонна підтримка України. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

    За словами глави держави, конференція пройде у серпні. До її проведення уже долучилися 14 країн. Мета даного заходу посилити військову підтримку України.

    «Маємо черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках «Рамштайну» Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

    Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

    Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

    Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

    Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

    Теги: росія окупанти НАТО Міноборони війна Данія Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України