Британія та ЄС «дуже далекі» від угоди про умови Brexit – Джонсон
Британський прем’єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 13 грудня
Лондон та Брюссель висловили намір у найближчі дні «пройти що одну милю»
Велика Британія і Європейський союз домовилися продовжити переговори про умови Brexit після завершення встановленого ними крайнього терміну в неділю.
Заяву про намір у найближчі дні «пройти що одну милю» 13 грудня оприлюднили британський прем’єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ми доручили командам продовжити переговори і подивитися, чи можна досягти згоди навіть на цій пізній стадії», – йдеться в заяві.
Урсула фон дер Ляєн додала, що переговори продовжаться в Брюсселі.
При цьому Борис Джонсон у коментарі журналістам заявив, що сторони наразі «ще дуже далекі одне від одного» з деяких ключових питань.
«Але там, де є життя, є надія, ми будемо продовжувати говорити, щоб побачити, що можна зробити. Сполучене Королівство точно не вийде з переговорів», – сказав Джонсон.
До слова, британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit.
12 грудня Велика Британія відкинула останню пропозицію щодо торгівлі з ЄС.
Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.
17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.
Як повідомлялося, 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.
Джерело: Радіо Свобода