Британія та ЄС «дуже далекі» від угоди про умови Brexit – Джонсон

Лондон та Брюссель висловили намір у найближчі дні «пройти що одну милю»

Велика Британія і Європейський союз домовилися продовжити переговори про умови Brexit після завершення встановленого ними крайнього терміну в неділю.

Заяву про намір у найближчі дні «пройти що одну милю» 13 грудня оприлюднили британський прем’єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми доручили командам продовжити переговори і подивитися, чи можна досягти згоди навіть на цій пізній стадії», – йдеться в заяві.

Урсула фон дер Ляєн додала, що переговори продовжаться в Брюсселі.

При цьому Борис Джонсон у коментарі журналістам заявив, що сторони наразі «ще дуже далекі одне від одного» з деяких ключових питань.

«Але там, де є життя, є надія, ми будемо продовжувати говорити, щоб побачити, що можна зробити. Сполучене Королівство точно не вийде з переговорів», – сказав Джонсон.

До слова, британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit.

12 грудня Велика Британія відкинула останню пропозицію щодо торгівлі з ЄС.

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Як повідомлялося, 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

Джерело: Радіо Свобода