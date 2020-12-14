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    Британія та ЄС «дуже далекі» від угоди про умови Brexit – Джонсон

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    <p>Британський прем&rsquo;єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 13 грудня</p> - Британія та ЄС «дуже далекі» від угоди про умови Brexit – Джонсон

    Британський прем’єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 13 грудня

    Фото: Reuters

    Лондон та Брюссель висловили намір у найближчі дні «пройти що одну милю»

    Велика Британія і Європейський союз домовилися продовжити переговори про умови Brexit після завершення встановленого ними крайнього терміну в неділю.

    Заяву про намір у найближчі дні «пройти що одну милю» 13 грудня оприлюднили британський прем’єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

    «Ми доручили командам продовжити переговори і подивитися, чи можна досягти згоди навіть на цій пізній стадії», – йдеться в заяві.

    Урсула фон дер Ляєн додала, що переговори продовжаться в Брюсселі.

    При цьому Борис Джонсон у коментарі журналістам заявив, що сторони наразі «ще дуже далекі одне від одного» з деяких ключових питань.

    «Але там, де є життя, є надія, ми будемо продовжувати говорити, щоб побачити, що можна зробити. Сполучене Королівство точно не вийде з переговорів», – сказав Джонсон.

    До слова, британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit.

    12 грудня Велика Британія відкинула останню пропозицію щодо торгівлі з ЄС.

    Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

    17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

    Як повідомлялося, 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: ЄС торгівля Brexit політика Велика Британія Борис Джонсон Урсула фон дер Ляєн
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