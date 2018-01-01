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    Британський фінансист Браудер пригрозив вбивцям Ноздровської «списком Магнітського»

    Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді «актів Магнітського»
    Британський підприємець, співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це він написав у Twitter. «Всі, хто брав участь в цьому жахливому звірство, повинні зіткнутися з усією силою закону. В іншому випадку вони і ті, хто їх покриває, повинні
    • Сьогодні, 05:59
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    <span>Вільям Браудер</span>
    Вільям Браудер

    Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді «актів Магнітського»

    Британський підприємець, співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

    Про це він написав у Twitter.

    «Всі, хто брав участь в цьому жахливому звірство, повинні зіткнутися з усією силою закону. В іншому випадку вони і ті, хто їх покриває, повинні зіткнутися з санкціями Магнітського на Заході», - написав він.

    Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США «закону Магнітського», який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.  Ці закони названі в честь юриста заснованою бізнесменом компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у 2009 році в слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років.

    Нагадаємо, затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. 

    Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

    Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

    Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

    Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки

    Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

    Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

    Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

    Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії. 

    МВС ДТП суд США санкції смерть
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