Британський фінансист Браудер пригрозив вбивцям Ноздровської «списком Магнітського»

Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді «актів Магнітського»

Британський підприємець, співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це він написав у Twitter. «Всі, хто брав участь в цьому жахливому звірство, повинні зіткнутися з усією силою закону. В іншому випадку вони і ті, хто їх покриває, повинні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вільям Браудер

Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді «актів Магнітського»

Британський підприємець, співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це він написав у Twitter.

«Всі, хто брав участь в цьому жахливому звірство, повинні зіткнутися з усією силою закону. В іншому випадку вони і ті, хто їх покриває, повинні зіткнутися з санкціями Магнітського на Заході», - написав він.

Everybody involved in this terrible atrocity should face the full force of the law. If they don't, they and those covering up for them should face the full force of Magnitsky sanctions in the West https://t.co/TYyNAGNyot — Bill Browder (@Billbrowder) 1 січня 2018 р.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США «закону Магнітського», який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Ці закони названі в честь юриста заснованою бізнесменом компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у 2009 році в слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років.

Нагадаємо, затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.