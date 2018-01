Британський фінансист Браудер пригрозив вбивцям Ноздровської «списком Магнітського»

Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді «актів Магнітського»

Британський підприємець, співзасновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер закликав покарати винних у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це він написав у Twitter.

«Всі, хто брав участь в цьому жахливому звірство, повинні зіткнутися з усією силою закону. В іншому випадку вони і ті, хто їх покриває, повинні зіткнутися з санкціями Магнітського на Заході», - написав він.

Everybody involved in this terrible atrocity should face the full force of the law. If they don't, they and those covering up for them should face the full force of Magnitsky sanctions in the West https://t.co/TYyNAGNyot