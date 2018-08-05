Бухгалтер Манафорта зізналась у підробці документів



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Фото: Reuters Пол Манафорт у в'язниці

Лапорта готувала податкові декларації Манафорта, починаючи з 2014 року

Офіс Пола Манафорта займався фальсифікацією звітних фінансових документів для зменшення виплати податків та отримання вигідних кредитів. У цьому на суді зізналася бухгалтер екс-керівника кампанії президента США Дональда Трампа Синтія Лапорта.

Про це повідомляє Reuters.

Лапорта готувала податкові декларації Манафорта, починаючи з 2014 року. Вона надала свідчення після укладення угоди про імунітет з урядом, щоб уникнути судового переслідування.

За її словами, вона допомагала проводити заднім числом документи та фальсифікувати фінансові звіти на вимогу Манафорта та його бізнес-партнера з метою зниження податків та надання йому права на отримання кредитів.

Нагадаємо, українські партнери Манафорта вимагали не реєструвати доходи. Під час судового засідання, адвокат Томан Зенле заявив, що політтехнолог Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, так як це було умовою від його українських колег.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Раніше окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання в справі про банківські та податкові махінації колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.