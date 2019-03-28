Бурбак розповів, що відмовляв родину брата залишатися в Криму



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак каже, що не поділяє рішення брата залишатися в Криму Фото: censor.net.ua

Максим Бурбак розказав, що його брат офіційно перетинає державний кордон України, щоб відвідувати батьків та не втрачати зв`язків з друзями та близькими

Керівник фракції «Народного фронту» Максим Бурбак розповів, що збройна агресія і окупація Криму пройшла і через нашу родину.

«Війна, яку на нашу землю привели медведчуки, портнови і януковичі, принесла трагедію у дім багатьох родин. Смерті, каліцтва і розірвані долі. Майже кожен українець вже щось віддав цій війні за нашу незалежність. Збройна агресія і окупація Криму пройшла і через нашу родину», - написав Бурбак у Facebook.

Він нагадав, що юрист Януковича Портнов, «який переховується від правосуддя, повідомив давно відомий факт - родина мого брата Олексія Бурбака мешкає в Криму»: «Так, це наш родинний біль. Збройна агресія і окупація Криму пройшла і через нашу родину».

За словами Бурбака, одразу після початку окупації він особисто вмовляв дружину брата з дітьми переїхати до батьків, «пропонував добре подумати»: «Однак, вона не змінила своїх намірів. Мій брат Олексій залишився разом з сім‘єю. Це була дуже непроста ситуація у сім‘ї мого рідного брата. Це велика печаль для наших батьків і для мене особисто».

«Мій брат офіційно перетинає державний кордон України, щоб відвідувати наших батьків та не втрачати зв`язків з друзями та близькими», - повідомив Максим Бурбак.

Він наголосив, що сім‘я його брата самостійна у рішеннях щодо власного побуту і майбутнього: «Це було їхнє власне рішення. І я його абсолютно не поділяю».

«Я робив і робитиму все для перемоги України у війні за свою незалежність. Так само я вірю, що наші сім`ї возз‘єднаються і над Донбасом і Кримом скоро знову замайорить синьо-жовтий прапор, а портнови і медведчуки сидітимуть на лаві підсудних за зраду України», - написав Бурбак.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.